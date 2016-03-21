سواريز يستعد لأول لقاء دولي بعد حادثة "العض" الشهيرة

تم إيقاف سواريز 9 مباريات بعدما عض اللاعب الإيطالي كيلليني

وصل المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز إلى مونتفيديو عاصمة أوروجواي اليوم الاثنين وانضم فور وصوله لمعسكر منتخب بلاده الأول لكرة القدم، الذي يعاود الظهور معه هذا الأسبوع بعد عامين من الإيقاف.

وتقابل لاعب برشلونة الإسباني مع وسائل الإعلام والصحف بعد وصوله مونتفيديو مباشرة، قبل أن ينضم لمعسكر منتخب أوروجواي المقام في المجمع الرياضي التابع لاتحاد الكرة هناك.

وكانت المباراة الأخيرة لسواريز مع أوروجواي بمونديال البرازيل الماضي، عندما عوقب من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالإيقاف لتسع مباريات دولية رسمية مع أوروجواي، بعد قيامه بـ "عض" المدافع الإيطالي جيورجيو كيلليني.

وقال الفارو بيريرا لاعب خيتافي الإسباني إن عودة لويس سواريز لمنتخب أوروجواي يعد أمرا مميزا، مشيرا في الوقت نفسه إلى خطورة إرهاقه ووضع الضغوط على كاهله، والتصور بأنه المسؤول عن الفريق ومنقذه أيضا.

ويعد سواريز أهم الدعائم في فريق أوسكار تاباريز المدير الفني الوطني لمنتخب أوروجواي استعدادا لمواجهتي الفريق المرتقبتين أمام البرازيل يوم الجمعة المقبل في ريسيفي وبيرو يوم الثلاثاء 29 أذار/مارس الجاري في مونتفيديو، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا .