دبي: إطلاق أول مركبة إسعاف "برمائية"

سيارة إسعاف مشاركة في معرض دبي للإسعاف

أعلنت إمارة دبي (الاثنين) إطلاق أول مركبة إسعاف برمائية، تتمتع بقدرة على النزول للبحر لإنقاذ حالات الغرق.

وكشف النقاب عن المركبة الجديدة في مؤتمر دبي الدولي للإسعاف، الذي انطلق اليوم بمشاركة ما يزيد عن 300 خبير ومختص في خدمات الإسعاف والأزمات من مختلف دول العالم.

وقال "خليفة بن دراي" المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف إن المركبة الجديدة، تم ابتكارها بخبرات محلية من مهندسي المؤسسة، وهي الأولى من نوعها في دول الخليج والشرق الأوسط.

وأضاف في تصريح صحفي أن المركبة ستتمركز على شواطئ دبي، وهي مخصصة للتعامل مع حالات الغرق وتتولى تقديم الاسعافات الاولية للمصاب بالبحر والشواطئ، قبل نقله الى سيارة الاسعاف التي تتولي نقل الغريق أو المصاب الى المستشفى.

وأشار إلى أن السيارة مجهزة بجميع المعدات الطبية مثل الحقيبة الطبية الاسعافية واجهزة الاوكسجين والتنفس الصناعي واجهزة فحص الدم والضغط والسكري وسيعمل عليها مسعفون مدربون ومؤهلون للتعامل مع حالات الغرق.

واشار الى ان مؤسسة دبي للإسعاف كشفت اليوم ايضا عن مركبة مخصصة لمكافحة الامراض المعدية وهي سيارة تنقل الحالات المصابة بأمراض فيروسية وخطرة مثل السارس والايبولا وانفلونزا الخنازير، وتتميز بأنها مزودة بأنظمة واجهزة ذاتية للتعقيم.

وقال بن دراي إن السيارة توفر بيئة امنة للمسعفين والعاملين في خدمات الإسعاف، وتمنع انتقال العدوى لمريض اخر.

واشار الى ان ارضية السيارة والانظمة الموجودة بها تختلف عن سيارات الاسعاف التقليدية، اذ تحتوى على نظام لتنقية وتعقيم الهواء، لافتا الى ان المسعفين العاملين على السيارة مزودين بسترات خاصة تمنع انتقال الفيروسات اليهم.

من جانبه، قال "عمر السقاف" مدير إدارة الشئون الطبية والفنية في اسعاف دبي إن المؤسسة اطلقت اليوم أيضا مركبة اسعاف مخصصة فقط للمناطق الصحراوية وبإمكانها الوصل الى المصاب داخل الصحراء وبسرعة قياسية.