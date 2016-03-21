خامنئي يتهم واشنطن بانتهاك الاتفاق النووي

المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آية الله علي خامنئي

اتهم المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آية الله علي خامنئي الولايات المتحدة الأحد "بعدم تنفيذ التزاماتها" بموجب الاتفاق الموقع مع الدول الكبرى في تموز/يوليو 2015 حول برنامج إيران النووي.



وقال خامنئي في خطاب مطول نقله التلفزيون الرسمي بمناسبة رأس السنة الفارسية "بحسب الاتفاق النووي لم يحترم الأمريكيون التزاماتهم، و لم ينفذوا ما كان عليهم فعله".



وتابع أنهم رفعوا العقوبات "على الورق، لكنهم يعتمدون وسائل ملتوية لمنع الجمهورية الإسلامية من بلوغ أهدافها". وأضاف "أعلنوا رفع العقوبات لكنهم في الواقع يعملون لمنع تفعيل هذا الرفع".



وكان أبرم اتفاق تاريخي بين القوى الكبرى وإيران حول برنامج طهران النووي في تموز/يوليو 2015 وسمح دخوله حيز التنفيذ في منتصف كانون الثاني/يناير برفع جزء كبير من العقوبات الدولية المفروضة على طهران.



لكن المرشد الاعلى اعتبر أن "وزير الخزانة (الأمريكي) يعمل ليل نهار لئلا تستفيد الجمهورية الإسلامية من الاتفاق النووي" مضيفا أن "الأمريكيين يهددون باستمرار".



كما أعرب عن القلق مما سيفعل خلف الرئيس الأمريكي الحالي باراك أوباما عند تولي مهامه في كانون الثاني/يناير 2017. وقال "لا ضمانة على الإطلاق بأن الحكومة الأمريكية المقبلة ستنفذ هذه التعهدات المحدودة" موضحا أن "المرشحين الرئاسيين يتسابقون على شتم إيران".

