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اليوم.. "آبل" تكشف عن "آي فون" وآي باد" جديدين

21/3/2016

من المتوقع أن تعلن الشركة عن آي فون بحجم 4 بوصة

من المتوقع أن يشهد مؤتمر صحفي لعملاق التكنولوجيا الأمريكية "آبل" في كاليفورنيا اليوم الاثنين إعلان الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك عن منتجات جديدة.        

وأشارت الشائعات التي راجت طوال الأسابيع الماضية بالإضافة إلى ما ذكرته مصادر داخل الشركة إلى ان "آبل" ستزيح الستار خلال المؤتمر عن جهازين جديدين على الاقل خلال الحدث الذي سيقام في المقر الرئيسي للشركة في كوبرتينو بكاليفورنيا.       

الأول نسخة جديدة من هاتف "آي فون" أصغر حجما ويطلق عليه اسم "آيفون إس إيي"، ومن المتوقع أن يجمع بين حجم الشاشة الصغير 4 بوصة- التي ظهرت في جهاز "آيفون 5" – علاوة على بعض خصائص جهاز "آيفون 6″، في نموذج منخفض السعر.       

والثاني، كما تردد، سيكون نسخة جديدة من "آيباد برو" يجمع بين الإمكانيات المتعلقة بمعالج ومكونات جهاز "آي باد برو" وشاشة خفيفة الوزن بقياس 9.7 بوصة تماثل تلك الموجودة في جهاز "آيباد إير".  

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