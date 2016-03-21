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الجزائر : مقتل 6 مسلحين على الحدود التونسية

21/3/2016

الجيش الجزائري يقتل 6 مسلحين على الحدود التونسية

قالت وزارة الدفاع الجزائرية الاثنين إن قواتها قتلت ستة مسلحين في جنوب شرق البلاد قرب الحدود التونسية وضبطت أسلحة وذخائر 

وأضافت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها أن المسلحين قتلوا في الوادي وتم ضبط بنادق كلاشنيكوف ومسدسات وذخائر في عربتين على جانب الطريق 

وتتعاون الجزائر وتونس في الأمن على طول الحدود بينهما حيث تنشط مجموعة صغيرة من المقاتلين من كتيبة عقبة بن نافع المرتبطة بالقاعدة في جبال الشعانبي في تونس. 

وأعلن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي مسؤوليته عن هجوم صاروخي يوم الجمعة على محطة للغاز في جنوب الجزائر تديرها شركات بي.بي وشتات أويل وشركة الطاقة الوطنية الجزائرية سوناطراك 

ولم يتسبب الهجوم في وقوع إصابات أو أضرار مادية لكن بي.بي وشتات أويل بدأتا اليوم سحب عمال من مواقع للغاز في البلاد.

 

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