إحالة 15 من "قضاة من أجل مصر" للمعاش

قضاة من أجل مصر ـ أرشيف

قضى مجلس التأديب الأعلى للقضاة، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف برفض الطعون المقدمة من 10 من قضاة حركة قضاة من أجل مصر لإلغاء الحكم الصادر ضدهم من مجلس تأديب الدرجة الأولى بإحالتهم للمعاش.

وقبل مجلس التأديب طعن النيابة العامة على براءة 5 أخرين، وقرر إحالتهم إلى المعاش أيضا على خلفية اتهامهم بالاشتغال في السياسة.

وقال قضاة محايدون -رفضوا ذكر أسمائهم – في تصريحات لـ"الجزيرة مباشر" إن حكم إحالة 15 قاضيا للمعاش هو حكم سياسى من الدرجة الأولى، ويعتبر تصفية حسابات، كما إنه يسئ للقضاء المصري.

وقالت مصادر لـ"الجزيرة مباشر" إن الحكم نهائي ولا يجوز الطعن علية.