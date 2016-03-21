أطول طائرة في العالم تستعد لأولى رحلاتها

أطول طيارة في العالم – أرشيف

قالت شركة "هايبرد إير فيكلز" البريطانية (الاثنين) إن طائرتها الأطول في العالم، التي توازي ستا من الحافلات ذات الطابقين، ستقوم برحلتها الأولى في وقت لاحق من الربيع الحالي.

وعرضت الطائرة إيرلاندر 10 التي يبلغ طولها 92 مترا في حظيرة للطائرات في كاردنغتون وسط انجلترا في حدث إعلامي قدمها فيه المراهنون عليها على أنها مركبة يمكن أن تبقى في الجو لنحو أسبوعين.

وتأمل شركة "هايبرد إير فيكلز" أن تجتذب الطائرة البطيئة المملوءة بالهليوم زبائن محتملين ربما يريدون استخدامها لنقل الحمولة أو توصيل المساعدات أو لأغراض الاستطلاع والاتصالات أو الترفيه اذ يمكنها ان تنقل 48 راكبا.

ويمكن لأيرلاندر أن تقلع وتهبط عاموديا وبالتالي لا تحتاج إلى مدرج. كما يمكنها أن تقلع من حقول مفتوحة ومن الصحارى والجليد أو المياه مما يعني أنها قد تكون مفيدة لمهام إنسانية أو مراقبة الحدود و السواحل.

ومن المتوقع أن تخضع الطائرة لعدد من التجارب على الأرض قبل أن تقوم برحلتها الأولى في الأشهر القليلة المقبلة. ومن المحتمل أن تصبح الطائرة مألوفة فوق الريف الإنجليزي الأوسط بينما تهدف إلى استكمال 200 ساعة طيران قبل القيام برحلات لزبائن محتملين.

وتأمل شركة "هايبرد إير فيكلز" في بناء 12 طائرة مماثلة في السنة بحلول عام 2018.