5 نمساويين يدخلون "غينيس" بعد مشاهدة التلفاز 92 ساعة

دخل خمسة نمساويين موسوعة غينيس للأرقام القياسيةالعالمية بعد مشاهدتهم التلفاز لمدة 92 ساعة مسجلين بذلك رقما قياسيا جديدا.

وشاهد الخماسي النمساوي قناة فيينا هذه المدة التي انتهت في الثانية من ظهر السبت وهم زيفان بايكانوفيتش (23 عاما) ونادين باوزر (20 عاما) وكلاهما من فيينا ، ويوهانز شبيلكا (19 عاما) من منطقة النمسا السفلى ، وماركوس فالدل (24 عاما) ودومينيك تسيلر (24 عاما) وهما من منطقة النمسا العليا محققين بذلك رقما قياسيا جديدا في الموسوعة.

وقال منظمو المسابقة السبت إن الفئة التي خاضوا فيها السباق هي : "أطول ماراثون لمشاهدة التلفاز".

كان أكبر رقم سجل حتى الآن باسم أحد سكان تورنتو بكندا وحقق ساعات مشاهدة وصلت إلى 91 ساعة متواصلة.