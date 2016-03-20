13 عاما على غزو العراق:جراح لا تلتئم

صورة أرشيفية للعنف المستمر في العراق

في 20 من آذار (مارس) من العام 2003، أي قبل 13 عاما من اليوم بدأت الولايات المتحدة الأمريكية احتلالها للعراق، ليخلف ذلك الاحتلال واحدة من أكبر مآسي العصر الحديث.

وأنهى احتلال العراق أكثر من 30 عاما من حكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

واستخدمت الولايات المتحدة مزاعم وجود أسلحة الدمار الشامل وعناصر تنظيم القاعدة في العراق لبدء احتلالها للبلد العربي المنهك من الحصار المفروض عليه مخلفة مئات آلاف القتلى والجرحى والمفقودين.

وفكك الاحتلال الأمريكي للعراق البلد الذي يعاني إلى الآن ويلات الحرب والتمزق الطائفي الذي قتل في سبيله عشرات آلاف من الأشخاص والمفقودين.

وتقدر إحصائيات غير رسمية إن أكثر من مليون ونصف المليون عراقي قضوا خلال سنوات الاحتلال الأمريكي.

وفي التاسع من نيسان من العام ذاته سقطت بغداد بعد أن دخلها الجيش الأمريكي لتنصب الإدارة الأمريكية بعدها "بول بريمر" حاكما للعراق، الذي كان أول قراراته حل الجيش العراقي.

وبعد 13 عاما من الذكرى لا تزال الأزمة السياسية تراوح مكانها في العراق الذي ينهشه الإرهاب والاقتتال الطائفي وانعدام الأمن والأمان.