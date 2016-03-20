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موظفون أمميون يغادرون المغرب على خلفية تصريحات كي مون

20/3/2016

الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون

ذكرت وكالة الأنباء المغربية  أن الموظفين في بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها قد غادروا المغرب اليوم (الأحد) استجابة لطلب الحكومة. 

ونشب خلاف بين الحكومة المغربية والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على خلفية تصريحاته بشأن الأراضي المتنازع عليها في الصحراء الغربية.

وقالت الأمم المتحدة إن المغرب طالب بمغادرة 81 من موظفيها المدنيين الدوليين وثلاثة مراقبين من الاتحاد الأفريقي الذين تم نشرهم ضمن البعثة.

وأفادت وكالة الأبناء المغربية بأن "عددا كبيرا" من موظفي البعثة المدنيين قد غادروا على متن طائرة تابعة للأمم المتحدة في مطار العيون جنوبي المغرب، وتوجهت بهم الطائرة إلى أسبانيا.

وكان موظفون آخرون قد غادروا المغرب أمس السبت.        

ووصفت الحكومة المغربية تصريحات بان كي مون التي أدلى بها مؤخرا خلال زيارة لمخيم لاجئين في الجزائر بأنها "غير مقبولة".       

وتردد أنه وصف سيطرة المغرب على الأراضي المتنازع عليها بأنها "احتلال".

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