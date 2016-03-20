منظمة حماية الصحفيين: ممارسات قمعية في مصر لحجب الحقيقة

قال رئيس منظمة حماية الصحفيين، فرانك سميث، إن الإعلام في مصر يتعرض لممارسات قمعية إضافة إلى سيطرة النظام على الإعلام، كما أن الصحفيين الذين يعارضونه يتم إسكاتهم حتى بات كثير من المصريين مغيبين عن الحقيقة.

وأضاف سميث في حوار على شاشة "الجزيرة مباشر" الأحد، أن ما يجري من عمليات "إرهابية" في سوريا والعراق جعل من المستحيل عمل الصحفيين في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة في البلدين خاصة وأن التنظيم قتل العديد من الصحفيين.

من جانبها قالت باربرا تريونفي المديرة التنفيذية للمعهد الدولي للصحافة إن الصحفيين العرب يمرون بأوقات صعبة سواء على صعيد النزاعات التي عليهم تغطيتها أو على صعيد السلامة والظروف السياسية الحرجة التي تمر بها المنطقة وأضافت: كثير من زملائنا في المنطقة تعرضوا للقتل والإصابات".

وأضاف تريونفي :" مصر من المناطق الأكثر صعوبة في ممارسة مهنة الصحافة في العالم و نعتقد أن الصحفيين المستقلين هناك باتوا مغيبون ولا وجود لهم"، وأشارت إلى أن الأسرة الدولية عبرت عن هواجسها بشأن بعض الأمور السائدة في مصر.

وأكدت المديرة التنفيذية للمعهد الدولي للصحافة أن منظمات حقوقية ناقشت كيفية تمكين الصحفيين من ممارسة عملهم بحرية وأمان في مختلف الدول وبعض الآليات بدأت من منظمات دولية مثل "اليونسكو" وكان هدفها الضغوط على الحكومات لعدم استهداف الصحفيين وكذلك ملاحقة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين وأعربت عن أملها في تحسين الأوضاع التي يواجهها الصحفيون.