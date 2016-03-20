مصر: المخابرات العامة تنظم قوافل طبية وغذائية في أسيوط

شعار جهاز المخابرات العامة المصرية

قالت وسائل إعلام مصرية إن جهاز المخابرات العامة بالبلاد سينظم عددا من القوافل الطبية ويسير منافذ متنقلة لتوفير السلع التموينية في أنحاء محافظة أسيوط بصعيد مصر.

وصرح سكرتير عام المحافظة اللواء "ماجد عبد الكريم" لصحف مصرية أن القوافل ستكون بالتعاون مع وزارتي الصحة والتموين وبرعاية جهاز المخابرات العامة تنفيذا لتوجيهات "عبد الفتاح السيسي" بتخفيف العبء على كاهل الأسر المصرية وتوفيرا للخدمة الطبية الجيدة في كافة المناطق المحرومة على مستوى المحافظة.

وأضاف أن القوافل الطبية ستستمر على مدار ثلاثة أيام تشمل كافة مراكز المحافظة وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المرضى في الأماكن المزدحمة والمحرومة من الخدمة.