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مصر: القضاء الإداري يرفض إسقاط الجنسية عن فجر العادلي

20/3/2016

فجر العادلي أثناء هتافها ضد السيسي في ألمانيا ـ أرشيف

رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد دعوى تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن  الناشطة "فجر العادلي" المقيمة في ألمانيا.

وذكرت الدعوى التي اختصمت وزير الداخلية أن فجر العادلي هتفت هتافات معادية تضر بالأمن القومي ضد  الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته إلى ألمانيا.

يشار إلى أن "فجر العادلي" طالبة بكلية الطب وناشطة تقيم في ألمانيا،  تحمل الجنسية المزدوجة، استطاعت دخول المؤتمر الصحفي الذي عقده، السيسي، أثناء زيارته لألمانيا في يونيو/حزيران الماضي، ورددت هتافات قالت فيها إن السيسي قاتل وسفاح، وتم إخراجها من المؤتمر على إثرها.

المصدر : الجزيرة مباشر
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