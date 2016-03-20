البث الحي
منوعات

مجمع اللغة العربية يناقش واقع لغة الضاد

20/3/2016

تحت عنوان "واقع اللغة العربية في المجتمعات العربية: الأسباب والمواجهة" يبدأ مجمع اللغة العربية بالقاهرة مؤتمره السنوي غدا (الاثنين) 21 من مارس/آذار ويستمر لمدة أسبوعين, وذلك بمشاركة خبراء وأكاديميين عرب ومستشرقين.

وتشمل الجلسة الافتتاحية كلمة لرئيس المجمع "د.حسن الشافعي" وأمينه العام "فاروق شوشة" وحاكم الشارقة الشيخ "سلطان بن محمد القاسمي" ضيف المؤتمر، الذي تحمل تكاليف بناء المقر الجديد لاتحاد المجامع العربية.

وتتوزع جلسات المؤتمر إلى جلسات مغلقة تُناقش فيها المصطلحات اللغوية الجديدة وأخرى علنية يقدم المشاركون خلالها أبحاثا ودراسات حول جوانب متعددة من واقع اللغة العربية سواء في المجال التعليمي أو الإعلامي.

ومن المواضيع الرئيسية التي سيبحثها المشاركون في المؤتمر تفاعل اللغة العربية مع الثورة الرقمية، وهيمنة ثقافة الصورة، ومنجزات جهود التعريب في المجالات العملية والتقنية، ودور التعليم في تعزيز مكانة لغة الضاد وحضورها في الحياة  اليومية للإنسان العربي عبر اللهجات.

ويناقش المشاركون أشكال تأثر للغة العربية بالإعلام ومدى تأثير الإعلام في سلامتها ودور المجامع اللغوية في حماية لغة الضاد.

كما يتناول المؤتمر عدداً من المحاور منها: لغة الطفل العربي المعاصر وتلقى اللغة الأم، وتطوير المعاجم العلمية، والتعليم في المرحلة الابتدائية وآفاق المستقبل، وموقف المجامع اللغوية العربية من شيوع العامية والإنجليزية، والمجامع واللغة العربية في المجتمع العربي، ولغة الإعلام المعاصر وسلامة العربية.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

ترحيب قطري وسعودي ببيان الكويت بشأن حل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (رويترز)