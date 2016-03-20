مجمع اللغة العربية يناقش واقع لغة الضاد

تحت عنوان "واقع اللغة العربية في المجتمعات العربية: الأسباب والمواجهة" يبدأ مجمع اللغة العربية بالقاهرة مؤتمره السنوي غدا (الاثنين) 21 من مارس/آذار ويستمر لمدة أسبوعين, وذلك بمشاركة خبراء وأكاديميين عرب ومستشرقين.

وتشمل الجلسة الافتتاحية كلمة لرئيس المجمع "د.حسن الشافعي" وأمينه العام "فاروق شوشة" وحاكم الشارقة الشيخ "سلطان بن محمد القاسمي" ضيف المؤتمر، الذي تحمل تكاليف بناء المقر الجديد لاتحاد المجامع العربية.

وتتوزع جلسات المؤتمر إلى جلسات مغلقة تُناقش فيها المصطلحات اللغوية الجديدة وأخرى علنية يقدم المشاركون خلالها أبحاثا ودراسات حول جوانب متعددة من واقع اللغة العربية سواء في المجال التعليمي أو الإعلامي.

ومن المواضيع الرئيسية التي سيبحثها المشاركون في المؤتمر تفاعل اللغة العربية مع الثورة الرقمية، وهيمنة ثقافة الصورة، ومنجزات جهود التعريب في المجالات العملية والتقنية، ودور التعليم في تعزيز مكانة لغة الضاد وحضورها في الحياة اليومية للإنسان العربي عبر اللهجات.

ويناقش المشاركون أشكال تأثر للغة العربية بالإعلام ومدى تأثير الإعلام في سلامتها ودور المجامع اللغوية في حماية لغة الضاد.

كما يتناول المؤتمر عدداً من المحاور منها: لغة الطفل العربي المعاصر وتلقى اللغة الأم، وتطوير المعاجم العلمية، والتعليم في المرحلة الابتدائية وآفاق المستقبل، وموقف المجامع اللغوية العربية من شيوع العامية والإنجليزية، والمجامع واللغة العربية في المجتمع العربي، ولغة الإعلام المعاصر وسلامة العربية.