ماذا يفعل العالم على الإنترنت في ثانية واحدة ؟

الإنترنت

أطلق موقع "بينيستوكس دوت إل.إيه" على الإنترنت خريطة تفاعلية باسم "إنترنت إن ريال تايم" وتعني الإنترنت على الهواء مباشرة، تقدم صورة حية ومباشرة لكل ما يجري على شبكة الإنترنت في كل ثانية.



يجمع الموقع البيانات عن الشركات ويدمجها معا في صورة رسم توضيحي.



ورغم ذلك فإن الأرقام تقدم لمحة مثيرة عن الإنترنت حيث أشارت إلى أن مستخدمي الإنترنت يرسلون 5700 تغريدة كل ثانية على موقع الإنترنت، ويرسلون حوالي 220 ألف رسالة عبر خدمة واتس آب ويشاهدون أكثر من 2300 ساعة من تسجيلات الفيديو على موقع يوتيوب.



في الوقت نفسه فإن موقع فيسبوك يسجل أكثر من 50 ألف رسالة "أعجبني" في الثانية الواحدة.



كما يضم موقع "بينيستوكس دوت أل.أيه" بابا يحمل اسم "معركة عمالقة الإنترنت" يكشف حجم مكاسب الشركات الكبرى.



وبحسب هذا الموقع فإن موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يحقق ربحا يبلغ 48 دولارا في كل ثانية، في حين أن مايكروسوفت تحقق أرباحا قدرها 700 دولار وآبل تحقق 1100 دولار في الثانية الواحدة.