"كرنفال ياسمين الحمامات الدولي" يحاول إنعاش السياحة التونسية

كرنفال ياسمين الحمامات الدولي"

وسط أجواء احتفالية أحيت مدينة الحمامات، شرقي تونس، التي تضم أحد أكبر المنتجعات السياحية في تونس، الدورة الثالثة لـ" كرنفال ياسمين الحمامات الدولي"، في محاولة لإنعاش قطاع السياحة، الذي يوفر فرص عمل لمعظم سكان المدينة.

وعلى بعد أمتار من "شاطئ ياسمين الحمامات"، تجمهر الآلاف على جانبي الطريق الرئيسي لمشاهدة العروض الفلكلورية والموسيقية، التي أدتها فرق شعبية محلية ودولية، بينما شددت الشرطة من إجراءاتها الأمنية في محيط المهرجان.

وبدأت الاحتفالية بعروض لفرق موسيقية ومسرحيات وأداء لرقصات شعبية، تبعث للعالم بـ"رسائل حب وسلام".

ويشارك في الدورة الثالثة، التي تمتد من 18 إلى 20 من مارس/ أذار الجاري، 800 شخص أغلبهم من تونس إضافة الى فرق استعراضية من الجزائر، وإندونسيا، واليابان، وكوريا الجنوبية، والسنغال.

وقال المنسق العام لـ"كرنفال ياسمين الحمامات"، الهادي بوذينة، إن "تنظيمنا للكرنفال يأتي تزامنا مع إحياء تونس لذكرى عيد الاستقلال".

ويوافق اليوم الأحد، الذكرى الـ 60 لنيل تونس استقلالها عن فرنسا، في 20 مارس/ آذار 1956.

وأضاف بوذينة، "اخترنا أن تكون احتفالية الكرنفال تحديا للإٍرهاب بعد الهجمة الإرهابية الشرسة، التي تعرضت لها مدينة بن قردان، قبل عدة أيام".

وتابع، أن "الكرنفال يبعث رسائل إلى أصدقاء تونس بالخارج بأن التونسيين يحبون الحياة، وأن الوضع الأمني عاد للاستقرار، لذلك نطمح هذا العام أن يصل عدد المشاركين في الكرنفال، 20 ألفًا، بعد أن سجلنا العام الماضي مشاركة 17 الفًا".

وعبر "بوذينة"، عن أمله في إعطاء دفعة للمهنيين والحرفيين في القطاع السياحي، من خلال جلب عدة رحلات من الداخل التونسي للمدينة.

وقال، إن "غايتنا تطوير الكرنفال حتى نساهم في إنعاش القطاع السياحي الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد التونسي".

ومنذ العام الماضي، يعاني القطاع السياحي من تداعيات عمليات وهجمات مسلحة، ضربت البلاد، كان آخرها الهجوم الذي تعرضت له مدينة بن قردان، جنوب شرقي تونس، في السابع من الشهر الجاري، وأسفر عن مقتل العشرات من المسلحين، والأمنيين، ومدنيين.

بدوره، قال عيسى متليلي، رئيس جمعية إحياء التراث، بمدينة غردايا الجزائرية، إن جمعيته تشارك للعام الثاني في "كرنفال ياسمين الحمامات"، دعما للسياحة التونسية.

وأضاف "متليلي"، "جئنا للتعريف بتراث مدينتنا لدى التونسيين، من خلال بعض الرقصات والموسيقى، التي يقدمها أعضاء فرقتي الفنية".

وأشار إلى أن مشاركة جمعيته، العام الماضي، تزامنت مع أحداث متحف "باردو" الإرهابية، التي أدت إلى مقتل 21 سائحًا أجنبيًا إضافة إلى شرطي تونسي.

وأحيت تونس، أول أمس الجمعة، الذكرى الأولى لضحايا الهجوم، الذي شنه مسلحان على سياح في متحف "باردو"، بوضع لوحة فسيفسائية، تحمل صورا، وأسماء ضحايا الهجوم، بحديقة المتحف.