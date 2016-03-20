قضماني: النظام السوري يتهرب من الاستحقاقات الدولية

قال "يحيى قضماني" نائب المنسق العام لهيئة المفاوضات العليا السورية المعارضة في محادثات جنيف إن النظام السوري مازال متعنتا ويرفض أي نقاش مع المعارضة حتى الآن.

وأضاف "قضماني" في مؤتمر صحفي بجنيف الأحد أن النظام السوري يتحدى المجتمع الدولي، ووصف قرار الأسد بإجراء انتخابات تشريعية بالقرار الباطل.

وتابع قضماني: "طلب النظام السوري تأجيل المفاوضات مع المعارضة الهدف منه التهرب من الاستحقاقات الدولية".

وأضاف:" ملتزمون بالموعد الذي حدده المبعوث الدولي لإجراء المفاوضات مع النظام السوري ولا نقبل التأجيل"

وأكد نائب المنسق العام لهيئة المفاوضات العليا السورية المعارضة أن المعارضة تسعى إلى مفاوضات حقيقية تنقذ الشعب السوري من الموت والهلاك المستمر منذ 5 أعوام.

ووجه رسالة إلى دول أوربا التي اجتمعت في بروكسل منذ أيام لحل أزمة اللاجئين قائلا:" إن الحل الأساسي لأزمة اللاجئين هو إنهاء معاناة شعبنا والانتقال إلى سوريا الجديدة ونأمل أن تكون مدينة جنيف مكان انتهاء هذا الكابوس".