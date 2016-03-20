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فيديو: مكالمة كوميدية بين أوباما وممثل كوبي شهير

19/3/2016

أصدر البيت الأبيض تسجيلا مصورا يظهر فيه الرئيس الأمريكي باراك أوباما يمزح مع الممثل الكوميدي لويس سيلفا الذي يلعب شخصية "بانفيلو"  الأكثر شهرة في كوبا قبل يوم من زيارة أوباما التاريخية إلى كوبا.

و"بانفيلو" شخصية مسنة اخترعها الممثل الكوبي وتحظى بشعبية كبيرة ويستخدم الفكاهة اللاذعة للتعليق على الواقع الاجتماعي.

في التسجيل الذي أذاعه البيت الأبيض يدور حوار كوميدي بين بانفيلو والرئيس الأمريكي حيث يدعو بانفيلو أوباما إلى عدم حمل حقائب كثيرة معه أثناء زيارته إلى كوبا حتى لا يتعطل في المطار.

ومن المقرر أن يزور أوباما كوبا يومي 21 و22 مارس آذار وسيلتقى برئيسها راؤول كاسترو.

ويرى محللون أن الرئيس الأمريكي من خلال مشاركته في البرامج الحوارية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي استطاع جذب فئات كبيرة من الأمريكيين كما يعتقد أن هذه الطريقة ستفلح في كثير من الدول التي يرغب في التواصل مع شعوبها.

وليس من المعروف إذا كان التليفزيون الكوبي سيذيع الفيديو الذي أصدره البيت الأبيض أم لا .

 

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