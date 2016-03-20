فيديو: ليستر يفوز بهدف محرز ويقترب من إحراز اللقب

واصل ليستر سيتي مسيرته غير المتوقعة نحو الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بتفوقه 1-صفر على كريستال بالاس بهدف من رياض محرز ليتقدم بثماني نقاط على أقرب منافسيه السبت.

واستغل الجزائري محرز – المرشح بقوة للفوز بجائزة أفضل لاعب في الكرة الإنجليزية هذا الموسم – تمريرة من جيمي فاردي في الدقيقة 34 وسجل هدف اللقاء الوحيد ليرفع رصيده إلى 16 هدفا بالدوري.

وأطلق نحو 300 مشجع لفريق ليستر هتافا "نحن سنحرز لقب الدوري" ورغم أن المدرب كلاوديو رانييري طالب الجميع بالتحلي بالهدوء فإن الفريق بات مرشحا لمواصلة التقدم نحو اللقب.

وهذا الفوز 13 لفريق ليستر في الدوري هذا الموسم بفارق هدف واحد ليصبح في حاجة إلى 18 نقطة لإحراز اللقب لأول مرة.

ولدى ليستر 66 نقطة من 31 مباراة ويتقدم بثماني نقاط على توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثاني بينما يأتي أرسنال في المركز الثالث برصيد 55 نقطة بعد فوزه 2-صفر على إيفرتون السبت أيضا.