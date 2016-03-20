فيديو: افتتاح القمة العالمية الثالثة للإعلام في الدوحة

بدأت في العاصمة القطرية الدوحة أعمال القمة العالمية الثالثة للإعلام بمشاركة عشرات المنظمات والهيئات العالمية.

وقال رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية، الشيخ "حمد بن ثامر آل ثاني" إن القمة تعقد في دورتها الثالثة تحت عنوان (مستقبل الأخبار والمنظمات الإخبارية) لتناول التحديات التي تواجه الإعلام والإعلاميون.

وأكد الشيخ "حمد" في كلمته خلال افتتاح أعمال القمة أن الجزيرة ظلت منذ تأسيسها تسعى لتقديم خدمة إعلامية متميزة وتساهم في توفير المعلومة للمشاهد وتحترم عقله وتتيح الفرصة عبر شاشتها ومنابرها المختلفة للرأي والرأي الآخر منحازة فقط إلى جانب الإنسان وإلى قضاياه العادلة أينما وجدت.

وتابع:" غاية الجزيرة هي الوصول إلى الحقيقة، كما دأبت على أن تكون منصة للحوار الجاد".

وأكد رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة أن الكثير من الصحفيين دفعوا حياتهم ثمنا لحرية الكلمة وهو ما يستدعي التعاون بين المؤسسات الإعلامية لجعل حماية الصحفيين من أهم المسلمات العالمية.

وأكد أن الجزيرة ستواصل حمل رسالتها والاضطلاع بمؤسساتها المهنية باعتبارها جزءا مهما من المشهد الإعلامي العالمي والتعاون البنّاء مع المؤسسات الإعلامية.

من جانبه قال "تشاي منغزهاو" رئيس القمة العالمية ورئيس وكالة شينخوا للأنباء إن هناك تغيرات عميقة في النظام الإعلامي بعد زيادة عدد مستخدمي الإنترنت من 500 مليون إلى 3.2 مليارات مستخدم إضافة إلى توقعات بزيادة عدد مستخدمي الهواتف النقالة خلال السنوات الخمس المقبلة من 3.4 مليارات حاليا إلى 6.4 مليارات مستخدم.

وأضاف "منغزهاو" في كلمته خلال افتتاح أعمال القمة أن الطفرة في تكنولوجيا المعلومات تمثل تحديا للمؤسسات الإعلامية مشيرا إلى أن الهواتف النقالة في الصين أصبحت المصدر الرئيس للحصول على المعلومة.

وأكد ضرورة مواكبة المؤسسات الإعلامية للتغيرات التي تطرأ على العمل الإعلامي مع التوسع في شبكة الإنترنت، وأن تحسن من جودة منتجاتها وتواكب كافة الشرائح .