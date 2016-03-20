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فيديو: أوباما أول رئيس أمريكي يزور كوبا منذ 88 عاما

20/3/2016

وصل الرئيس باراك أوباما الأحد كوبا حيث ينوي إنهاء أكثر من خمسة عقود من العداوة وتعزيز التقارب الذي بدأه نهاية 2014 مع هافانا.

وأوباما أول رئيس أمريكي يزور كوبا منذ زيارة كالفين كوليدج في 1928.

ومن المقرر أن يجري أوباما الذي ترافقه في الزيارة زوجته ميشيل وابنتاهما ماليا وساشا، لقاء منفردا مع الرئيس الكوبي راوول كاسترو لكن لم يتم الإعلان عن أي لقاء مع شقيقه الأكبر فيديل الذي ابتعد عن السلطة قبل عقد.

ويتوجه أوباما الذي سيلتقي أيضا منشقين ومسؤولين اقتصاديين، إلى الكوبيين بكلمة يعاد بثها عبر التلفزيون والإذاعة على غرار الخطاب الذي أعلن فيه في 17 كانون الأول/ديسمبر 2014 من البيت الأبيض بدء التقارب بين البلدين.

واتخذت الإدارة الأمريكية في الأشهر الأخيرة عدة قرارات لتخفيف الحظر الأمريكي المفروض على كوبا منذ 1962 والذي يعود أمر رفعه للكونغرس.

ومن المقرر أن يلتقي أوباما بمعارضين كوبيين الثلاثاء قبل أن يتوجه إلى الأرجنتين.

المصدر : الجزيرة مباشر
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