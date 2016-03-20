شاهد :فنان مصري يرسم وجوه المشاهير بالمسامير

قام الفنان التشكيلي المصري "محمد قطب" الذي يستخدم وسائل مختلفة في إنجاز أعماله الفنية، ومنها مسامير وبراغي ودبابيس ملونة برسم وجوه أم كلثوم وغاندي وغيفارا وآخرين.



وأنجز "قطب" معظم أعماله الفنية باستخدام أدوات الفنانين التقليدية لكنه استبدل منذ نحو عامين الفُرشاة بالمطرقة والمفكات، والألوان بالمسامير والبراغي والدبابيس.



وتحول "قطب" إلى استخدام المسامير والبراغي بعد أن شاهد صورة شخصية "بورتريه" لملك مصر الراحل فاروق مرسوما بالمسامير ومعلقا في بيت عمه، وقضى بعدها "محمد قطب" فترة من الزمن لاكتساب تلك المهارة.