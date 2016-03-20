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شاهد..سواق: التضامن مع الصحفيين المعرضين للخطر ضرورة ملحة

20/3/2016

قال الدكتور مصطفى سواق المدير العام بالوكالة لشبكة الجزيرة الإعلامية إنه يتعين التضامن مع الصحفيين المعرضين للاضطهاد والتعسف في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف سواق، خلال مؤتمر المعهد الدولي للصحافة في الدوحة، أن التضامن يضمن الدعم للجميع في حال التعرض للخطر.

وقال إن هناك صحفيين محسوبون على المهنة إلا أنهم لا يتمتعون بالمهنية اللازمة حيث يطالبون الحكومات بمعاقبة زملائهم.

وأضاف أنه يتعين الالتزام بالمهنية دائما خاصة في المناطق التي يصعب فيها التمييز بين الغث من الثمين.

وأشار المدير العام بالوكالة لشبكة الجزيرة الإعلامية إلى وجوب اتباع المعايير الدولية وميثاق الشرف المهني.

المصدر : الجزيرة مباشر
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