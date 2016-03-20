شاهد: بطريق يزور منقذه مرة كل عام لشكره

صداقة عجيبة تجمع بطريقًا ومسنا برازيليا أنقذ الطائر بعد أن أوشك على لفظ أنفاسه الأخيرة قبل خمسة أعوام.

وبدأت العلاقة بين المسن البرازيلي والطائر في عام 2011 عندما عثر عليه " جواو بيريرا دي سوزا" بين الصخور مغطى بالنفط ويتضور جوعا، فقدم له المساعدة حتى تعافى ثم أعاده مرة أخرى إلى الماء.

ومنذ ذلك الحين، ويواظب "بطريق ماجلان" على العودة مرة واحدة كل عام في نفس الموعد تقريبا إلى جزيرة "إيلها غراندي" بشاطئ ريو دي جانيرو لزيارة صديقه البشري.

ويقول الخبراء إن البطريق يقطع رحلة قدرها 8 آلاف كيلومترا إلى المياه الدافئة لمقابلة دي سوزا.

ولم يجد علماء الأحياء تفسيرا علميا لهذه العلاقة، سوى أنها نوع فريد من الاعتراف بالجميل.