البث الحي
منوعات

شاهد: بطريق يزور منقذه مرة كل عام لشكره

20/3/2016

صداقة عجيبة تجمع بطريقًا ومسنا برازيليا أنقذ الطائر بعد أن أوشك على لفظ أنفاسه الأخيرة قبل خمسة أعوام.

وبدأت العلاقة بين المسن البرازيلي والطائر في عام 2011 عندما عثر عليه " جواو بيريرا دي سوزا" بين الصخور مغطى بالنفط ويتضور جوعا، فقدم له المساعدة حتى تعافى ثم أعاده مرة أخرى إلى الماء.

ومنذ ذلك الحين، ويواظب "بطريق ماجلان" على العودة مرة واحدة كل عام في نفس الموعد تقريبا إلى جزيرة "إيلها غراندي" بشاطئ ريو دي جانيرو لزيارة صديقه البشري.

ويقول الخبراء إن البطريق يقطع رحلة قدرها 8 آلاف كيلومترا إلى المياه الدافئة لمقابلة دي سوزا.

ولم يجد علماء الأحياء تفسيرا علميا لهذه العلاقة، سوى أنها نوع فريد من الاعتراف بالجميل.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

ترحيب قطري وسعودي ببيان الكويت بشأن حل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (رويترز)