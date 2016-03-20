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شاهد: أحداث شغب خلال مباراة بالمغرب وسقوط قتلى وجرحى

20/3/2016

قُتل شخصان وأصيب العشرات جراء أحداث شغب وقعت أثناء مباراة في كرة القدم بالدوري المغربي مساء السبت، حسبما ذكرت تقارير إخبارية محلية.

وبدأت أحداث الشغب بين المشجعين أثناء مباراة في المرحلة الـ21 من منافسات الدوري المغربي بين فريقي الرجاء وشباب الريف الحسيمي وامتدت الأحداث عقب انتهاء المقابلة إلى الشوارع المحيطة بالملعب الذي أقيمت عليه المباراة.

وبدأت الأحداث إثر مشادات وشجارات اندلعت بين مجموعتين من أنصار فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم داخل ملعب محمد الخامس الرياضي في الدار البيضاء.

وأعلنت سلطات ولاية الدار البيضاء أن أعمال الشغب أسفرت عن سقوط قتيلين فضلا عن إصابة 76 شخصا. ونقل الجرحى إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج. وأوضحت الولاية أن قوات الأمن تدخلت لفض المواجهات وإعادة الهدوء إلى  المدرجات وخارجها.

وبدأت الجهات المختصة في إجراء تحقيق لتحديد ملابسات وظروف الحادث.

وكان فريق الرجاء البيضاوي فاز على ضيفه شباب الريف الحسيمي بهدفين لهدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس.

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