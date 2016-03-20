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شاهد:توافد اللاجئين على اليونان مع بدء تنفيذ الاتفاق الأوربي

20/3/2016

واصلت القوارب المزدحمة التي تقل عشرات المهاجرين من تركيا القريبة الوصول إلى جزيرة ليسبوس اليونانية اليوم الأحد، في أول أيام تنفيذ الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوربي بشأن التعامل مع الوافدين الجدد.

يشترط الاتفاق الجديد توثيق اللاجئين الوافدين من تركيا وإعادتهم، ويوجد حاليا نحو 2500 مهاجر في ليسبوس وجزر أخرى يجري نقلهم إلى البر الرئيسي لليونان حيث سيوضعون في مراكز إيواء قبل أن يجري نقلهم إلى دول الاتحاد الأوربي.

وعثر على مهاجرين متوفيين على قارب وصل إلى جزيرة ليسبوس، في أول أيام تنفيذ الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوربي بشأن التعامل مع الوافدين الجدد.

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