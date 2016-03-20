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تقرير: مورينيو وقع لمانشستر يونايتد في فبراير

20/3/2016

المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو

أفادت تقارير إخبارية أن المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو وقع اتفاقا مبدئيا مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي تمهيدا لتولي تدريب الفريق نهاية الموسم خلفا لمدربه الحالي الهولندي لويس فان جال.

وذكرت صحيفة الباييس الإسبانية في عددها اليوم الأحد نقلا عن مصادر قريبة من المدرب أن الاتفاق المبدئي يتضمن بندا يلزم مانشستر يونايتد بأن يدفع للمدرب البرتغالي خمسة ملايين جنيه إسترليني (7.24 مليون دولار) إن لم يبرم معه عقدا كاملا بحلول أول مايو/أيار المقبل وعشرة ملايين جنيه إسترليني إن لم يتعاقد معه رسميا بحلول أول يونيو/حزيران.

ورشحت كثير من التقارير الإعلامية مورينيو مدرب تشيلسي وريال مدريد وإنترناسيونالي السابق لتولي تدريب مانشستر يونايتد منذ استغناء تشيلسي بطل إنجلترا عن خدماته بسبب تراجع النتائج في ديسمبر/كانون الأول الماضي. 

ووقع فان جال عقدا لمدة ثلاثة أعوام لدى ارتباطه بمانشستر يونايتد في مايو 2014 لكن لا يتوقع أن يكمل مدته مع النادي الذي يحتل حاليا المركز السادس في الدوري الإنجليزي. 

وتحدث تقرير الصحيفة الإسبانية الذي نقل عن مصدر قريب من الشركة التي تدير أعمال مورينيو عن وجود خلافات في مجلس إدارة يونايتد حول التعاقد مع مورينيو (53 عاما).

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