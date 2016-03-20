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انتقاد سياسي نمساوي لتشبيهه اللاجئين بالإنسان البدائي

20/3/2016

النائب بالبرلمان النمساوي روبرت لوغار (رويترز)

دعا حزب الخضر النمساوي نائبا بالبرلمان إلى تقديم استقالته بعد أن شبه اللاجئين "بالإنسان البدائي الذي يطأ بقدميه حقوق المرأة".

وفي تصريحات في البرلمان الأسبوع الماضي أكدها فيما بعد في بيان قال روبرت لوغار إن معظم اللاجئين والمهاجرين الذين وصلوا إلى النمسا "غير متعلمين ومتعصبين دينيا ويستحيل اندماجهم".

وشكلت النمسا معبرا بشكل أساسي إلى ألمانيا بالنسبة للاجئين والمهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا؛ ولكنها استوعبت عددا مماثلا من طالبي اللجوء بالنسبة لعدد سكانها الأقل بكثير.

وأثارت النمسا غضب دول الاتحاد الأوربي بوضعها حدا أقصى لعدد طالبي اللجوء الذي تقبله وهي خطوة قالت بروكسل إنها غير قانونية.

وتبنت الحكومة الائتلافية خطابا متشددا بشأن المهاجرين مع حصول حزب الحرية اليميني المتطرف على معدلات تأييد تجاوزت 30 %في استطلاعات رأي الناخبين أي ما يزيد نحو عشر نقاط مئوية عن كل من أحزاب الوسط المشاركة في الائتلاف الحاكم.

ويرأس لوغار مجموعة تيم شتوناخ البرلمانية التي أسسها في 2012 فرانك شتوناخ وهو رجل أعمال نمساوي كندي ينتقد اليورو ويدعو إلى تبسيط النظام الضريبي وتقليص القطاع العام.

وقال لوغار "الآن نحضر مثل هؤلاء البدائيين هنا والذين بفضل الله انقرضوا في بلادنا".

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