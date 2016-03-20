المرزوقي: استقلال تونس في خطر

الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي-أرشيفية

قال الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي إن "استقلال الدولة التونسية في خطر، بسبب غياب الأمن الغذائي، والسلاح، والسلطة المستقلة"، معربا عن قلقه من عودة ما أسماه "الاستبداد الفاسد"، وقمع حرية الرأي والتعبير، وتنامي التعذيب بحجة مواجهة الإرهاب ".

وأضاف المرزوقي خلال كلمة ألقاها، (السبت) بمناسبة عقد حزبه الجديد "مررنا من استبداد فاسد إلى ديمقراطية هشة قد تؤدي إلى الاستبداد مجددا".

وأشار المرزوقي إلى أن "الحكومات المتعاقبة تناست أهمية العنصر البشري الذي حقق معادلة أسقطتها الحكومات في محاربة الإرهاب.

واعتبر المرزوقي، أن "الأزمة الأخلاقية والمعنوية، المتمثلة في حالة الإحباط ،والارتباك داخل الشباب والكبار، هي أكبر خطر يهدد البلاد " داعيا إلى "تجاوز تلك الأزمة من خلال بناء الثقة بين الأجيال في المستقبل".

وبرر المرزوقي عودته إلى الساحة السياسية، عبر حزبه الجديد بـ"تحديات الواقع" ومحاربة الفساد والدفاع عن الحريات والحقوق" .