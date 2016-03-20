السبسي: نعمل على تحسين الوضع الاقتصادي للحد من التطرف

الرئيس التونسي ـ الباجي قايد السبسي

قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إنهم يعملون تحسين الوضع الاقتصادي للحد من هجرة الشباب، والحيلولة دون انضمامهم لما وصفها بالمنظمات المتطرفة.

وأضاف السبسي، خلال كلمة له بمناسبة الذكرى الستين لاستقلال تونس من قصر قرطاح بالعاصمة التونسية، أنه يجب العمل على تحسين الوضع الاقتصادي وجذب الاستثمارات ورفع معدلات التنمية.

وقال السبسي إن بلاده تواجه تحديات عدة، أولها: الأمن ومكافحة الإرهاب، وثانيها: تحسين الأوضاع الاجتماعية ورعاية شباب الثورة، وثالثها: تحسين الأوضاع الاقتصادية وتكريس الديمقراطية.

وأشار إلى أن حادث بنقردان أبرز قدرات تونس الأمنية، موضحا أن أهالي بنقردان أثبتوا وطنية في مساعدة رجال الأمن لاحتواء الموقف.

وشدد الرئيس التونسي على أن تونس تدعم الوحدة الوطنية في ليبيا، وكل ما يؤدي إلى الاستقرار مشيرا إلى أن بلاده ستظل ملاذا رحبا لليبيين لاحتضان ودعم ثورته، ومؤكدا على أن العلاقات التونسية الليبية تقوم على الأخوة، دون تدخل منهم في شؤونهم الداخلية.