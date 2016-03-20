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الرئاسة اليمنية: علي صالح يطالب بخروج آمن

20/3/2016

الرئاسة اليمنية: علي صالح يطالب بخروج آمن

قال ياسين مكاوي مستشار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح "يطالب بمخرج آمن من اليمن".

وأضاف مكاوي لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن "معظم مطالب الحوثيين تصب باتجاه وقف الضربات الجوية، في حين يطالب الرئيس السابق علي عبد الله صالح فقط بمخرج آمن من اليمن".

إلا أن مكاوي استبعد جدية تلك المطالب، معللا ذلك "بالحشود الكبيرة التي ترسل إلى تعز منذ أيام، إضافة إلى الحشود حول صنعاء".

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي استقبل أمس المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ بالرياض.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية عن مصادر سياسية يمنية لم تسمها، قولها إن المبعوث الأممي يحمل جملة من المقترحات إلى الحوثيين وأنصار صالح، تتعلق بالذهاب إلى جولة مشاورات جديدة نهاية الشهر الحالي، حيث يقترح ولد الشيخ نقل المشاورات إلى دولة عربية.       

ورجح مكاوي أن تكون الكويت مكان جولة المباحثات المقبلة "لأنهم يريدون حصر الموضوع في المنطقة، ولأن الكويت كان لها دور إيجابي في تسوية صراعات سابقة بين شمال اليمن وجنوبه".

وقال مكاوي إن الحكومة اليمنية "رغم استمرار الانقلابين في ممارساتهم ومضيهم قدما في تنفيذ مخططهم الانقلابي، تدفع باتجاه تحقيق السلام، وفي الوقت نفسه تتمسك بمطالب إجراءات بناء الثقة، المتمثلة في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين". كما نقلت الصحيفة عن مصدر آخر قوله إن اجتماع القيادة اليمنية اليوم سينبثق عنه رؤية المفاوضات بين الجانبين، حيث سيطرح هادي خلال الاجتماع الملفات التي يحملها ولد الشيخ بشأن المكان والزمان وجدول الأعمال.

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