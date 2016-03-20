اختزال عطاءات الدولار في مصر إلى عطاء واحد أسبوعيا

المركزي المصري يختزل عطاءات الدولار إلى عطاء واحد أسبوعيا

نقل تقرير إخباري عن مصرفيين أن البنك المركزي المصري سيطرح من الآن فصاعدا عطاء مرة واحدة يوم الثلاثاء من كل أسبوع لبيع 120 مليون دولار.

وكان المركزي يطرح ثلاثة عطاءات أسبوعيا أيام الأحد والثلاثاء والخميس لبيع 40 مليون دولار في كل منها.

وقالت رويترز إنه لم يصدر إعلان رسمي على الفور من البنك المركزي.

وخفضت مصر قيمة الجنيه الأسبوع الماضي وأعلنت أنها ستتحول لنظام لأسعار الصرف يتسم بقدر أكبر من المرونة وهو ما قال اقتصاديون ومصرفيون إنه قد يسفر في نهاية المطاف عن إلغاء عطاءات المركزي لبيع الدولار.

وتواجه مصر شحا في الموارد الدولارية في ظل عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهم من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.

وهوت احتياطيات مصر من العملة الصعبة إلى 16.5 مليار دولار في فبراير الماضي.

وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه يوم الاثنين الماضي إلى 8.85 جنيه للدولار من 7.73 جنيه ثم رفعها قليلا إلى 8.78 جنيه للدولار في عطاء استثنائي يوم الأربعاء.

ورفع المركزي أسعار الفائدة يوم الخميس 150 نقطة أساس للحد من الضغوط التضخمية متجاوزا توقعات اقتصاديين ومصرفيين.