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إلغاء "دربي" اسطنبول بسبب مخاوف أمنية

20/3/2016

إلغاء دربي اسطنبول بسبب مخاوف أمنية

ألغيت اليوم (الأحد) مباراة دربي كرة القدم  بين فريقي غالطة سراي وفنربخشة في اسطنبول في إطار الدوري الممتاز التركي لكرة القدم، بسبب مخاوف أمنية، عقب قرار اتخذه في اللحظة الأخيرة اتحاد كرة القدم التركي.

ونشرت صفحة نادي غالطة سراي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رسالة  جاء فيها: "بسبب المخاوف الأمنية القائمة على معلومات قدمها اتحاد كرة القدم التركي ومجلس اسطنبول وجهاز  الشرطة، تم تأجيل مباراة الليلة".

ولم يتم الإعلان عن موعد آخر للمباراة.      

يذكر أن مدينة اسطنبول في حالة استنفار أمني منذ أن شهدت تفجيرا في وسط المدينة أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، بالإضافة إلى منفذ الهجوم، أمس (السبت).

ولم يقدم المسؤولون مزيدا من التفاصيل حول طبيعة المخاوف الأمنية.      

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