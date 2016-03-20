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أوباما يتسبب في تأجيل حفل رولينغ ستونز بهافانا

20/3/2016

الكوبيون استعدوا لزيارة أوباما على طريقتهم (رويترز)

تسببت زيارة الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" في تأجيل الحفل الذي كان من المقرر أن يحييه فريق رولينغ ستونز في العاصمة الكوبية هافانا (الأحد).

وقال مدير إنتاج رولينغ ستونز إنه تصادف أن تزامنت جولة الفريق في أمريكا اللاتينية مع زيارة الرئيس "أوباما" وكان من المقرر أن تكون أولى حفلاته في هافانا اليوم الأحد، لكن المنظمين علموا بزيارة أوباما لكوبا فأجلوا الحفل إلى يوم الجمعة.

وأضاف مدير الإنتاج دالي سكيرسيث للصحفيين أمس السبت عند المجمع الرياضي الذي من المقرر أن يستضيف الحفل "في وقت ما اعتقدنا أنه (أوباما) سيأتي إلى الحفل".

وأشار إلى أن الفريق أضاف الحفل المجاني في هافانا إلى جولته في أميركا اللاتينية، ليكون أول فريق عالمي لموسيقى الروك يغني في العاصمة الكوبية. وعلق على تلك الإضافة قائلا إن أعضاء الفريق "يحبون أن يكونوا الأوائل في كل شيء".

يشار إلى أن زيارة أوباما لكوبا، تأتي بعد تغيير بلاده سياستها مع خصم الحرب الباردة وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.

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