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أوباما في زيارة تاريخية لكوبا اليوم

20/3/2016

سياح من كاليفورنيا يلتقطون صورة تذكارية  في شوارع هافانا ـ رويترز

يطوي الرئيس الأميركي باراك أوباما صفحة طويلة من التاريخ عندما يزور اليوم كوبا حيث ينهي بذلك أكثر من خمسة عقود من العداوة، وتعزيز التقارب الذي بداه نهاية 2014 مع هافانا.

وعندما تحط طائرته في هافانا، سيكون أوباما أول رئيس أميركي يزور كوبا منذ زيارة كالفين كوليدج في 1928.

واتخذت الإدارة الأميركية في الأشهر الأخيرة عدة قرارات لتخفيف الحظر الأمريكي المفروض على كوبا منذ 1962 والذي يعود أمر رفعه للكونغرس.

وسيشكل خطاب أوباما الثلاثاء في مسرح هافانا الكبير لحظة الذروة في الزيارة، وسيتوجه الرئيس الأمريكي بعد كوبا إلى الأرجنتين.

وبالتزامن مع الزيارة أعلنت سلسلة الفنادق الأميركية الكبيرة ستاروود (ميريديان، شيراتون، ويستن) أنها ستفتتح عدة فنادق في كوبا، وذلك للمرة الاولى منذ الثورة الكوبية في 1959.

كما عبرت عدة منظمات كوبية منشقة في بيان عن أملها في أن تسهم زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لبلدهم في "نهاية القمع" تجاه المعارضين.

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