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أسوأ 11 حادث طيران في أوربا خلال 10 سنوات

19/3/2016
  تحطم طائرة _  أرشيف

تحطمت طائرة تابعة لخطوط "فلاي دبي" فجر السبت أثناء محاولتها الهبوط في أحوال جوية سيئة في جنوب روسيا ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 62 شخصا.

ولا تزال أسوأ كارثة طيران في التاريخ هي كارثة تصادم طائرتين من طراز بوينغ 747 في "تيناريف" بجزر الكناري الإسبانية في آذار/مارس 1977 والتي أدت إلى مقتل 583 شخص.    

2016

في 19 آذار/مارس تحطمت طائرة بوينغ 787 التابعة لشركة الطيران الاقتصادي "فلاي دبي" بينما كانت تحاول الهبوط للمرة الثانية في أحوال جوية سيئة في مدينة "رستوفأون دون" ما أدى إلى مقتل 55 راكبا وسبعة من أفراد الطاقم.

2015    

في24 اذار/مارس سقطت  طائرة إيرباص ايه  320 تابعة لشركة "جيرمان وينغز" للطيران الاقتصادي المملوكة لشركة "لوفتهانزا" بينما كانت في طريقها من برشلونة إلى دوسلدورف فوق جبال الألب.

وأظهرت تسجيلات الصندوق الأسود أن مساعد الطيار "اندرياس لوبيتز" الذي يعاني من الاكتئاب، أغلق باب قمرة القيادة وأسقط الطائرة عمدا. 

2014  

وفي17 تموز/يوليو لم ينج أي شخص من تحطم طائرة أوكرانية  بوينغ 777 تابعة لشركة الطيران الماليزية وعلى متنها 298 شخصا بينهم 193 هولنديا بالقرب من "دونيتسك" في شرق أوكرانيا المنطقة التي كانت تشهد نزاعا مسلحا.

 وأظهر تحقيق هولندي أن الطائرة التي كانت تقوم برحلة بين امستردام وكوالالمبور (الرحلة ام اتش17) اسقطت بصاروخ روسي الصنع ، وقالت أوكرانيا والغرب أن روسيا زودت به الانفصاليين الموالين لها.      

2013

في17 تشرين الثاني/نوفمبر قتل خمسون شخصا بين مسافرين وأفراد طاقم في تحطم طائرة روسية تابعة لشركة الطيران الروسية "تترستان" قادمة من موسكو، في مطار كازان.

2010  

في10  نيسان/أبريل، قتل الرئيس البولندي "ليش كاتشينسكي" وزوجته وعدد كبير من المسؤولين السياسيين والعسكريين البولنديين في حادث تحطم طائرة في "سمولنسك" غرب روسيا، كان الوفد البولندي متوجها إلى احتفالات الذكرى السبعين لمجزرة كاتين.

2008   

في 20 آب/أغسطس،  قتيلا 154 شخصا في حادث طائرة تابعة لشركة الطيران الإسبانية "سبان اير" من طراز ام دي-82 كانت متوجهة إلى ارخبيل الكناري، تحطمت عند إقلاعها من مطار مدريد،واعتبرت أسوأ كارثة جوية في إسبانيا منذ 25 عاما   .

وقتل 88 شخصا في 14  أيلول/سبتمبر بينهم نحو عشرين أجنبيا في حادث تحطم طائرة بوينغ-737 تابعة لشركة "ايروفلوت" قادمة من موسكو بالقرب من بيرم في جبال الاورال.

2007    

وفي 30تشرين الثاني/نوفمبر، تحطمت طائرة ماكدونيل دوغلاس 83 تابعة لشركة الطيران التركية للرحلات المنخفضة الكلفة "اطلس جيت" بالقرب من تشوكورورين (جنوب غرب) تركيا مما أدى إلى مقتل 57 شخصا هم ركابها وأفراد طاقمها.   

2006  

في 3ايار/مايو، تحطمت طائرة ايرباص ايه320 تابعة لشركة الطيران الأرمنية ارمافيا في رحلة بين يريفان وسوتشي (جنوب روسيا)، في البحر الأسود، مما أدى إلى مقتل 113 شخصا.

في9 تموز/يوليو، قتل 125 شخصا عندما خرجت طائرة ايرباص ايه310 تابعة لشركة الطيران السيبيرية اس7 عن المدرج خلال هبوطها في مطار ايركوتسك في سيبيريا قبل أن تصطدم بجدار وتشتعل فيها النيران. 

وتحطمت طائرة  أوكرانية من  تراز"توبوليف تي يو-154 "في 22  أغسطس تابعة لشركة الطيران الروسية "بولكوفو" في شرق أوكرانيا مما أسفر عن سقوط 170 قتيلا.

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