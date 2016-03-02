8 نصائح لكشف التعليقات "المأجورة" على فيسبوك

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في معارك الإنترنت ما يعرف باسم اللجان الإليكترونية وهي عبارة عن اتحاد بين مجموعة من الأشخاص أو مجموعة من المنظمات الإليكترونية تعمل على توجيه أو تنبيه أو تغيير اتجاه الرأي العام إلى فكر معين سواء كان فكرا أو معتقدا منافيا للحقيقي أو معها.

على مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما الصفحات الرسمية لوسائل الإعلام المختلفة قد تجد العديد من التعليقات التي يمكن وصفها بالمأجورة كون صاحبها أحد العاملين في اللجان الإليكترونية .. لكن كيف نعرف هؤلاء ونكشف حقيقتهم .. إليك 8 نصائح لمعرفتهم.

أولا: التعليق المأجور المقصود به أن صاحبه يكتبه مقابل أجر مادي أو أدبي وبدافع من جهة ما

ثانيا: عضو اللجان الإليكترونية عادة ما تجد حسابه على "فيسبوك" أو "تويتر" خال من أي بيانات شخصية أو صور عائلية أو أي معلومة يستدل بها عن هويته الحقيقة.

ثالثا: تجده دائما يعلق على موضوعات مختارة وعلى صفحات محددة على مواقع التواصل فمثلا يتابع صفحة قناة تليفزيونية يعتقد من كلفه بمتابعتها أنها توجه الرأي العام ضده.

رابعا: غالبا ما تكون تعليقاته خالية من المنطق والفكر وعادة ما تكون شتائم فقط ويظل يوجهها لمن يخالفه الرأي.

خامسا: صورة "بروفايله" عادة ما تعبر عن الجهة التي يدافع عنها وكلفته بذلك فيضع صورة رئيس دولة أو حزب يعمل لترويج فكره وتحسين صورته.

سادسا: إذا دخلت على صفحته ستجدها مليئة بالأخبار والأحداث والصور التي تجمل الجهة التي يعمل لصالحها.

سابعا: أفضل تعامل مع هذه الحسابات المأجورة هو تجاهلها وعدم الرد مهما حاول استفزازك أو توجيه الشتائم لك على فيسبوك لأنه يعتبر ردك عليه نجاحا منقطع النظير وقدرة منه على لفت انتباهك ويوحي إليك ربما بأن ما يكتبه يعكس واقع الناس وفي الغالب لا يكون هذا صحيحا.

ثامنا: إذا تتبعت حسابه جيدا وعلى فترات متباعدة ستجد أمرا من اثنين إما أنه ألغى الحساب وأنشأ بديلا له باسم جديد وصورة بروفايل جديدة أو أنه غيّر اسم حسابه الحالي وصورته كذلك وقد يفعل ذلك أكثر من مرة خلال الأسبوع الواحد وذلك حتى لا يفتضح أمره وحتى يوحي لمرتادي الصفحات والمواقع التي يدخلها بأن هناك كثيرين مثله.