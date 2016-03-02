38 عاماً على رحيل أشهر "عانس" بالسينما المصرية

"ميدو مدميدو.. أنا قلبي إليك ميال ومفيش غيرك عالبال.. بيبصلي كدا ليه والمكر جوا عنيه.. إنسان الغاب طويل الناب".. من منا لا يتذكر ذلك المشهد من فيلم "ابن حميدو" الذي جمع بين نجمي الكوميديا إسماعيل ياسين وزينات صدقي التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم 2 مارس عام 1978.

ومن الكلمات الخالدة التي علقت بأذهان الجماهير لـ"عذراء الربيع وأشهر عانس في السينما المصرية".. "يختي جماله حلو يختي شبابه حلو، نوم العوافي يا عريس متعافي، كتاكيتو بني".

الفنانة الراحلة-زينات صدقي

وُلدت ملكة الكوميديا "زينات صدقي" بحي الجمرك بمدينة الإسكندرية في 20 مارس 1913. التحقت بمعهد أنصار التمثيل والخيالة، الذي أسسه الفنان "زكي طليمات" بالإسكندرية، إلا أن والدها منعها من إكمال دراستها بالمعهد.

وعقب وفاة والدها، قررت "زينات" أن تشبع موهبتها وحبها للتمثيل، فهربت مع والدتها، وذهبت للعمل في كازينو "بديعة مصابني" لتقف على خشبة المسرح كراقصة بجوار تحية كاريوكا وسامية جمال، حتى رآها نجيب الريحاني فرشحها للعمل معه بفرقته.

كان أشهر الأدوار التي قدمتها في السينما دور "العانس"، فهي بذلك تحصد لقب "أشهر عانس في السينما" كما قامت بأدوار الخادمة سليطة اللسان، شاركت في بطولة أكثر من 400 فيلم، ووقفت إلى جانب كبار الفنانين مثل إسماعيل ياسين، عبد الفتاح القصري، أنور وجدي، يوسف وهبي، وعبد الحليم حافظ.

تزوجت "زينات صدقي" للمرة الأولى وهى لا تزال في سن الـ15 من عمرها تنفيذاً لأمر والدها، ولكن الزواج لم يستمر أكثر من 11 شهراً وانتهى بالانفصال لتتزوج للمرة الثانية من الملحن "إبراهيم فوزي"، وقيل إنها تزوجت مرة ثالثة ثم انفصلت.

زينات صدقي مع إسماعيل ياسين في فيلم ابن حميدو

من أشهر الأفلام التي قدمتها "معبودة الجماهير، أيامنا الحلوة، ابن حميدو، بنات حواء، الآنسة حنفي، ياسمين، الآنسة ماما، دهب، عفريته هانم، حلاق السيدات، غزل البنات، انت حبيبي، شارع الحب، المجانين في نعيم، المليونير، والعتبة الخضراء ".

كما شاركت إسماعيل ياسين في سلسلة أفلامه منها "إسماعيل ياسين في الأسطول، إسماعيل ياسين في البوليس، إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين، إسماعيل ياسين بوليس سري".

كان آخر أفلامها "بنت اسمها محمود" في أواخر الستينات لتنقطع علاقتها بالسينما لمدة 16 عامًا، واضطرت زينات صدقي لبيع أثاث منزلها، لتسدد الضرائب، وقامت بشراء أثاث أخر لكن بثمن أقل، حتى أمر الرئيس السادات بمعاش استثنائي لها.

أصيبت زينات صدقي بماء على الرئة، توفت بعد أسبوع من مرضها، في 2 مارس 1978، ودفنت في "مدافن الصدقة" واكتشف بعد ذلك أنه مدفنها الخاص، وكتب عليه "عابر سبيل" بناءً علي رغبتها، حيث كانت تدفن به الفقراء الذين لا يملكون مكانًا لدفنهم.