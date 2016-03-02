يورو 2016 مهدد بالإلغاء

قال مسؤول بطولة كأس الأمم الأوربية لكرة القدم (يورو 2016) بفرنسا، مارتن كالين، إنه سيتم تأجيل المباريات، أو إقامتها دون جمهور في حال وجود تهديدات "إرهابية".

وأضاف كالين، المكلف من قبل الاتحاد الأوربي لكرة القدم، بالتنسيق مع الحكومة الفرنسية لتنظيم البطولة، في تصريح له مساء الثلاثاء، أنه "لا يوجد أي تهديد إرهابي حتى الآن، لكن إن حدث شيء، فسيتم تأجيل المباريات، ويمكن أن تقام دون جمهور".

وأوضح أنه سيتم تفتيش الأشخاص أثناء دخولهم إلى الملاعب، إضافة لتشديد الإجراءات الأمنية، في الساحات التي ستوضع فيها شاشات عملاقة من أجل نقل المباريات للمشاهدين خارج الملعب.



ومن المقرر أن تستضيف فرنسا بطولة أمم أوربا لكرة القدم الـ15في الفترة ما بين 10يونيو/حزيران -10 يوليو/تموز القادم.