نتنياهو يطلب قانوناً لإبعاد عائلات منفذي العمليات إلى غزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي-بنيامين نتنياهو

توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إلى المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت، للإدلاء برأيه القانوني حول إمكانية إبعاد عائلات منفذي العمليات إلى قطاع غزة.

وبحسب موقع "عربيل" (صوت إسرائيل والتليفزيون الإسرائيلي بالعربية)، جاء في رسالة بعث بها نتنياهو إلى مندلبليت أن العديد مما وصفها بـ"الأعمال الإرهابية" التي وقعت مؤخراً، ارتكبها المنفذون بصورة انفرادية، غير أنهم يأتون من عائلات تقوم بتشجيعهم وبمساعدتهم.

واعتبر "نتنياهو" أن استخدام إجراء الإبعاد إلى قطاع غزة سيؤدي إلى انخفاض ملموس فيما وصفها بـ"الأعمال الإرهابية" التي تستهدف إسرائيل ومواطنيها.

بينما صرح "مندلبليت" من عدة أيام لإحدى الإذاعات الإسرائيلية، أن إبعاد عائلات منفذي العمليات إلى سوريا أو إلى قطاع غزة، يتناقض مع القانونين الإسرائيلي والدولي.

ورحب وزير المواصلات والاستخبارات الإسرائيلية، يسرائيل كاتس، بدعم رئيس الوزراء للمبادرة الخاصة بإبعاد عائلات منفذي العمليات.

وقال إنه ينوي طرح تعديل للقانون على الكنيست من حيث سيكون من الممكن إبعاد او إقصاء عائلات المنفذين إلى سوريا أو قطاع غزة.

وفي بيان نشره على صفحته بموقع "فيس بوك"، قال "كاتس" إن تعديل القانون سيتم بسرعة إذا أيدته الحكومة، مُعتبراً أنه يمكن لإسرائيل أن تواجه الضغوط الدولية المتوقعة في أعقاب اتخاذ هذا الاجراء.

واستشهد فجر اليوم شابين في عمر 17 عاماً جنوب نابلس، وادعى الاحتلال أنهما كانا مسلحين وأنهما كانا ينويان طعن أحد المستوطنين، وما تزال جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني مستمرة قتلاً واعتقالاً ودماراً، كما لايزال قطاع غزة يعاني ويلات الحصار.