مصر: بنك بريطاني يعتزم الانسحاب وتفاقم عجز الموازنة

"باركليز" ليس أول البنوك والشركات المنسحبة من السوق المصري

أعلن بنك "باركليز" البريطاني، اليوم الأربعاء، عن عزمه خروجه من السوق المصرية، في إطار عمليات التحديث لاستراتيجية البنك، إضافة إلى بيع وحدات الأعمال في الأسواق الأخرى بأفريقيا، بهدف إعادة التركيز على مجموعة أعمال أكثر بساطة في قطاعات التجزئة والشركات والاستثمار.

وقال البنك في بيان صحفي، إنه سيتم إدراج بنك باركليز مصر، وعدد من وحدات الأعمال الأخرى ضمن قطاع "باركليز للأعمال غير الاستراتيجية"، وهو قطاع كان البنك قد قام بإنشائه في مايو/أيار 2014، للإشراف على الأعمال التي ينوي بيعها أو التخارج منها.

في سياق آخر أعلنت وزارة المالية المصرية، أن العجز الكلي بالموازنة العامة، بلغ 167.8 مليار جنيه (21.4 مليار دولار)، خلال النصف الأول من السنة المالية 2015/2016.

ويبدأ العام المالي في مصر وفق قانون الموازنة، في الأول من يوليو/تموز من كل عام، حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي.

وبحسب بيان صادرة عن وزارة المالية المصرية، فإن نسبة العجز في الموازنة، تعادل 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع عجز قيمته 132 مليار جنيه (16.8 مليار دولار)، خلال الفترة المناظرة من السنة المالية الماضية 2014/2015.

ووفق الأرقام الرسمية، ارتفعت النفقات إلى 349.9 مليار جنيه (44.6 مليار دولار)، خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية التي انتهت في 31 ديسمبر/كانون أول الماضي، مقابل 287.4 مليار جنيه (36.7 مليار دولار)، في الفترة المناظرة من السنة المالية الماضية.

كان وزير المالية المصري هاني قدري دميان، قد رفع تقديراته الشهر الماضي، لعجز الموازنة خلال العام المالي الجاري، إلى 11% – 11.5%، من الناتج المحلي، مقابل نحو 8.9% في تقديرات سابقة.

ويشار إلى عددا من البنوك والشركات الأجنبية قد انسحبت مؤخرا من السوق المصرية، بالتوازي مع انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار ليتخطى الدولار في السوق غير الرسمية حاجز التسعة جنيهات.

وتراجعت إيرادات السياحة المصرية خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، في أعقاب إسقاط طائرة السياح الروسية، رافقها تراجع في الإيرادات المالية لقناة السويس، ما أثر على المالية العامة المصرية.(الدولار = 7.83 جنيه مصري بالسوق الرسمية)