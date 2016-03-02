مجلس التعاون الخليجي: حزب الله "جماعة إرهابية"

عبد اللطيف الزياني / الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

قررت دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الأربعاء اعتبار حزب الله اللبناني (منظمة إرهابية )

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني إن دول المجلس اتخذت هذا القرار جراء استمرار الأعمال العدائية التي يقوم بها عناصر تلك الميلشيات لتجنيد شباب دول المجلس للقيام بالأعمال الإرهابية وتهريب الأسلحة والمتفجرات، وإثارة الفتن، والتحريض على الفوضى والعنف في انتهاك صارخ لسيادتها وأمنها واستقرارها.

وأشار في بيان لمجلس التعاون الخليجي إلى أن دوله تعتبر ممارسات ميليشيات حزب الله في دول المجلس، والأعمال الاٍرهابية والتحريضية التي تقوم بها في كل من سوريا واليمن والعراق تتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية والقوانين الدولية، وتشكل تهديداً للأمن القومي العربي.

وأكد الأمين العام أنه نظراً لاستمرار تلك الميليشيات في ممارساتها الإرهابية، فقد قررت دول المجلس اعتبارها , بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها، منظمة ارهابية. وأنها سوف تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارها بهذا الشأن استنادا الى ما تنص عليه القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب المطبقة في دول المجلس، والقوانين الدولية المماثلة.

يأتي القرار بعد أيام من تحذير دول الخليج رعاياها من السفر إلى لبنان .