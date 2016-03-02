كارتر: التقاعس عن دعم التكنولوجيا يسمح بسيطرة الصين وروسيا

وزير الدفاع الأمريكي ( الجزيرة مباشر- أرشيف )

حذر وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر- مساء الثلاثاء- من تقاعس المستثمرين الأمريكان عن دعم قطاع التكنولوجيا، وخاصة في مجالى أمن البيانات وتشفيرها .



وأشار، خلال لقائه بعدد من رجال القطاعين الخاص والعام، إلى أن التقاعس عن دعم هذا المجال سيسمح للصين وروسيا ودول أخرى لا تؤيد حرية الإنترنت بوضع معايير عالمية جديدة.

وتطرق وزير الدفاع أيضا إلى الخلاف بين الحكومة الأمريكية

وشركة "أبل" بخصوص طلب مكتب التحقيقات الاتحادي لفك شفرة جهاز آيفون استخدمه أحد الزوجين اللذين نفذا هجوما بأسلحة نارية في "سان برناردينو" بولاية كاليفورنيا، إلا أنه ألمح إلى صدور تشريع جديد يكون دافعه الوحيد هذه القضية.

وقال إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) باعتبارها أكبر مستخدم للتشفير في العالم، ترى أن التشفير القوي ضروري ولا ينبغي لحالة واحدة أن تقود اعتبارات السياسة في المستقبل.



وقال كارتر، للصحفيين بعد أن ألقى كلمة أمام نادي الكومنولث في سان فرانسيسكو، "يجب علينا كمجتمع ألا نسمح لحلول هذه المشكلة الأكبر الخاصة بكيفية معالجة أمن البيانات بأن تقودنا حالة واحدة

محددة… ذلك سيكون غير معقول".



وأشار وزير الدفاع الأمريكي إلى إن قضية حماية البيانات معقدة وتتضمن الكثير من أنواع البيانات المختلفة، وأن الحل يتطلب تفاعلا بين القطاعين الخاص والعام في الصناعة.