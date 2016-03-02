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فيديو: هل تستحق هذه الحالة احتساب ركلة جزاء؟

2/3/2016

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من لقاء الجيش القطري وضيفُه العين الإماراتي في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

أظهر الفيديو سقوط لاعب الجيش القطري في منطقة جزاء العين الإماراتي.

ويرى جمهور العين أن الحكم لم يحتسب ضربة جزاء صحيحة في هذه "الهجمة".

وحقق فريق الجيش القطري فوزًا على فريق العين الإماراتي بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب عبد الله بن خليفة بنادي لخويا بالدوحة في ثاني مباريات الفريقين بالمجموعة الرابعة بدوري أبطال أسيا ليكرر فريق الجيش الانتصار على العين.

سجل هدفي الجيش المغربي عبد الرازق حمد الله في الدقيقة 50 وياسر أبو بكر في الدقيقة 80 وسجل هدف العين سعيد سالم في الدقيقة 86، وبهذه النتيجة تصدر فريق الجيش المجموعة برصيد 6 نقاط .

جاءت المباراة قوية ومثيرة من جانب لاعبي الفريقين، وحضرت الإثارة على مدار الشوطين من جانب لاعبي الفريقين، وكان التكافؤ كبيرًا في الشوط الأول ولكن الجيش فرض سيطرته على معظم فترات الشوط الثاني بفضل تألق الثلاثي الأمامي رومارينيهو وراشيدوف وعبد الرازق حمد الله .

المصدر : الجزيرة مباشر
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