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فيديو..فنانون يلتقون في مهرجان "بينالي مراكش" بالمغرب

2/3/2016

تتحول مدينة مراكش المغربية إلى نقطة جذب للزوار باستضافتها المهرجان الدولي للفنون التشكيلية (بينالي مراكش) الذي يقام كل عامين ويجمع كوكبة من المبدعين في مجال الفن والموسيقى والتمثيل والمسرح.

وتركز الدورة السادسة للمهرجان هذا العام -والتي جذبت فنانين عالميين ومحليين- على استخدام الساحات العامة في المدينة. ويمتد معرض المهرجان عبر خمسة أماكن تاريخية في مراكش.

ففي قصر الباهية الذي بُني في أواخر القرن التاسع عشر عرضت فنانة من جنوب أفريقيا تدعى دنيو سيشي بوبابي عملها الفني المكون من تراب جمعته من القاهرة وكيب تاون ومدغشقر والمغرب.

وجذب المهرجان أيضا عددا من الزوار الذين قالوا إنهم تأثروا بنظرة البينالي الجديدة للفن المعاصر.

ومن بين الأعمال التي كانت أشد جذبا للزوار في المعرض أعمال الفنانة المغربية يتو براده التي تحتفي بالشاعر المغربي الكبير عبد الرحمن المجذوب الذي عاش في القرن السادس عشر.

وعلى الرغم من المشاركة المتنامية لفنانين من أرجاء أفريقيا على مر السنين يقول بعض النقاد إن تمثيل فناني منطقة أفريقيا جنوب الصحراء لا يزال ضعيفا.

وسوف يستمر بينالي مراكش الذي بدأ يوم 24 فبراير شباط حتى يوم الثامن من مايو آيار ويسمح للزوار بالدخول مجانا في مسعى للترويج لفكرة أن الفن للجميع.

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