فيديو: سيدني يعمق جراح غوانجو الصيني بدوري الأبطال

واصل غوانغجو ايفرغراند الصيني بدايته المتعثرة في مستهل حملة الدفاع عن لقبه بطلا لمسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم، وذلك بسقوطه أمام مضيفه سيدني الاسترالي 1-2 الأربعاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة.

وكان فريق المدرب البرازيلي لويز فيليبي سكولاري بدأ حملة الدفاع عن لقبه بالتعادل على أرضه مع بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي صفر-صفر ثم سقط اليوم في سيدني بهدف قاتل سجله الصربي البديل ميلوس ديميترييفيتش في الدقيقة 88 من اللقاء، مانحا فريقه فوزه الثاني فقط في المسابقة القارية الأم في ثالث مشاركة له.