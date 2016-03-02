شركة يابانية تشيد محطة كهرباء بالفحم في مصر

اتفقت شركتا ماروبيني اليابانية والسويدي إلكتريك المصرية مع مرفق الكهرباء المصري على دراسة جدوى بناء محطة تعمل بالفحم في مصر.

تأتي الخطوة في إطار جهود الشركة اليابانية لتعزيز أنشطتها في مجال البنية التحتية للكهرباء بأنحاء العالم.

وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قد تحدث في وقت سابق من هذا الأسبوع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في طوكيو عن استعداد الشركات اليابانية للمشاركة في مشاريع مصرية قيمتها حوالي تريليوني ين (17.5 مليار دولار) في مجال الكهرباء وقطاعات أخرى.

وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة اليوم الأربعاء تدرس شركة ماروبيني وشركة السويدي لتصنيع المعدات الكهربائية جدوى بناء المحطة لمصلحة الشركة القابضة لكهرباء مصر المملوكة للدولة في منطقة غرب مطروح التي تبعد 450 كيلومترا شمال غربي القاهرة.

وكانت صحيفة نيكي الاقتصادية اليومية قد أفادت يوم الثلاثاء أن ماروبيني قد تساعد في بناء محطة كهرباء تعمل بالفحم بقدرة أربعة جيجاوات وستتكلف أكثر من 400 مليار ين (3.50 مليار دولار).

لكن متحدثا باسم ماروبيني قال اليوم إن حجم وتكلفة المحطة لم يتقررا بعد مضيفا أن دراسة الجدوى الاقتصادية ستتم في غضون عامين.

وبغية تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء وتنويع موارد الطاقة أعلنت مصر خططا لتشييد محطات كهرباء تعمل بالفحم قدرتها الإجمالية 12.5 جيجاوات بحلول 2022 وفقا لماروبيني.

وفازت ماروبيني بعقود الهندسة والتوريد والبناء لمشاريع محطات كهرباء قدرتها الإجمالية أكثر من 100 جيجاوات في أنحاء العالم منها محطات قدرتها 40 جيجاوات تعمل بالفحم.