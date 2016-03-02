شركة لبنانية توفر مساعدا مجانيا عبر تطبيق "واتس آب"

شركة جديدة أسسها خمسة شبان في الثلاثينيات من العمر مقرها العاصمة اللبنانية بيروت تقدم مساعدا شخصيا رقميا مجانيا للجميع ، يتولى المساعد القيام بخدمات تتراوح بين حجز المطاعم والفنادق وصيانة المنازل التسوق الإلكتروني تحت شعار حياتك أسهل مع (شركة إيف كونسيرج).

وتحدث أحد المؤسسين وهو شاب سوري يدعى علاء حسن عن الذي أوحى له مع أحمد خواند ووسام حفار وداني درموش وعلي خواند بفكرة تأسيس هذه الشركة، "الفكرة استوحيناها من موضوع انه عندما نريد أن نطلب أكل لازم ندق لرقم معين. لما بدنا نسافر على مكان ما لازم ندور على وكيل سفريات معين ، لما بدنا أي شي من أي محل مكان لازم نلاقي رقم المحل ولازم نحن نتواصل مع المحل لحالنا. لذا نحن قلنا لحالنا إذا كل واحد عنده سكرتيرته الخاصة يعني ويكون حرا من التقيد بأي شي يمكن أن نطلب كل شي من محل واحد أريح لنا. وهدا المحل اللي موجود كل العالم تستعمل (تطبيق) واتس أب. لذلك قلنا لحالنا إذا كل شخص عنده واتس أب وكل شخص بيقدر بس يبعث رسالة واحدة يطلب ما يحلو له من الواتس أب ونحن بنلبي له إياها."

وتُقدم خدمات شركة (إيف كونسيرج) للعملاء عبر تطبيق واتس أب الشائع على الهواتف لمحمولة في لبنان والعالم ، وأُطلقت الشركة رسميا في ديسمبر كانون الأول 2015 وجذبت حتى الآن ما يزيد على 1200 مستخدم تتراوح أعمار معظمهم بين 20 و35 عاما.

وبينما يرى لبنانيون أن هناك حاجة لمثل هذه الخدمة يرى آخرون أنها رفاهية غير ضرورية ، وقال لبناني متحمس لتجربة الشركة الجديدة يدعى جواد شعبان "إيه أكيد بتظلك تعوز ناس. إذا أنت ناقل على منطقة جديدة مثلاً أو أنت تلميذ جاي من ضيعة أو من برا جاي على لبنان. أكيد ما بتعرف بالحي من؟ من وين بدك تجيب شو؟ وكيف؟ وليش؟ فإنه بتساعد أكيد يعني دائما ، ودائماً إن فيه واحد بيعرف أشياء بالحي. يمكن أنت ما بتعرفه.

وتوفر شركة (إيف كونسيرج) حاليا 23 خدمة مختلفة من خلال شراكات مع مقدميها تتفاوت بين توفير سائقين وحجوزات مطاعم وخدمات تسوق ، ويقول المؤسسون إن الشركة تسعى لمزيد من الشراكات مع مقدمي الخدمات المختلفة وتعتزم أن تعمل مستقبلا لمدة 24 ساعة في اليوم وأن تتوسع لتعمل في جدة بالسعودية ودبي بالإمارات.