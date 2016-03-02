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شركة تربح 138 مليون دولار من دفن الموتى في عام واحد

2/3/2016

شركة تربح 138 مليون دولار من دفن الموتى في عام واحد

مصائب قوم عند قوم فوائد… هكذا يبدو الأمر بالنسبة لمؤسسة ديجنيتي البريطانية لدفن الموتى التي أعلنت زيادة أرباحها بنسبة16 % عام 2015 مقارنة بالعام الذي قبله نتيجة للارتفاع الحاد في معدلات الوفيات.

وقالت المؤسسة إن ارتفاع عدد المتوفين بنسبة 7% على أساس سنوي في انجلترا واسكتلندا وويلز يمثل معدلا في التغير لم تشهده البلاد منذ أكثر من ستين عاما.

وقالت المؤسسة "كان هذا عاما استثنائيا مع تغير نسب الوفيات بشكل أكبر من أي عام منذ 1952.. ونتيجة لذلك زادت مراسم الجنازات ومراسم حرق جثث الموتى عما كان متوقعا".

وقالت متحدثة إن المؤسسة لا تعرف سببا لهذه الزيادة. وأضافت أن التوجه الأعم هو أن عدد الوفيات يتراجع منذ السبعينات وإن التوقعات تشير إلى ارتفاعه مجددا بعد عام 2020.

وقالت المؤسسة إن أرباح عملياتها لعام 2015 بلغت 98.7 مليون جنيه إسترليني (138 مليون دولار) وهي زيادة نسبتها 16 % مقارنة بأرقام عام 2014.

(الدولار = 0.7148 جنيه استرليني)

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