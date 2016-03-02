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شاهد: محاكمة روسية ذبحت طفلا و قالت إنه "أمر الله"

2/3/2016

اعتقلت الشرطة الروسية جولتشيخرا بوبوكولوفا (38 عاما) الاثنين الماضي بعد أن تجولت في أحد شوارع موسكو وهي تمسك برأس طفل مقطوع وتردد شعارات دينية.

وقالت التحقيقات إن المرأة تعمل مربية لدى عائلة في موسكو قامت بذبح الطفل الذي كان في رعايتها قبل أن تشعل النار في شقة العائلة وتفر، وقامت بالتلويح برأسه المقطوع أمام محطة للمترو مرددة أن "الله أمرها" بذلك، فيما رجح المحققون أن تكون المرأة تعاني من مرض عقلي.

وقالت بوبوكولوفا للصحفيين وهي في طريقها إلى قاعة المحكمة اليوم الأربعاء إن "الله أمرها أن تفعل ما فعلت" لكنها تابت واستسلمت لأمر اعتقالها.

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